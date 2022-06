Indian Air Force Notification: एयरफोर्स में 10वीं पास तक के लिए निकलीं सरकारी नौकरी, केवल ऐसे कर सकते हैं आवेदन

Indian Air Force (IAF) Group C Recruitment 2022: भारतीय वायु सेना (IAF) ने 18 जून 2022 के रोजगार समाचार पत्र में आया/वार्ड सहायिका, कुक, हाउस कीपिंग स्टाफ (HKS), और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर (साधारण ग्रेड) के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार 'एंप्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Educational Qualification

आया/वार्ड सहायिका- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता.

सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर (साधारण ग्रेड) - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10 वीं पास या समकक्ष योग्यता. हल्के और भारी वाहनों के लिए वैध सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. ड्राइविंग में पेशेवर कौशल और मोटर मैकेनिजम की जानकारी होनी चाहिए. मोटर वाहन चलाने में कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए.

कुक (साधारण ग्रेड) - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास केटरिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के साथ, ट्रेड में 1 साल का अनुभव.

हाउस कीपिंग स्टाफ (HKS) - 10 वीं पास.

इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर 25 साल तक रखी गई है.

How to Apply for Indian Air Force (IAF) Group C Recrutiment 2022?

योग्य उम्मीदवार खाली पदों और योग्यताओं के मुताबिक अपनी पसंद के किसी भी वायु सेना स्टेशन पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने का एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आवेदन करना है. आवेदन (अंग्रेजी/हिंदी में टाइप किया हुआ), संबंधित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ ताकि सामान्य डाक के माध्यम से संबंधित वायु सेना स्टेशन तक पहुंच सके.

