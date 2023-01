Indian Army Recruitment 2023: इंडियन आर्मी में निकली खुली भर्ती! सीट फुल होने से पहले कर दीजिए अप्लाई

Indian Army Recruitment 2023 Sarkari Naukri: 10वी पास युवाओं के लिए भारतीय सेना में ग्रुप सी पदों पर नौकरी पाने का शानदार मौका है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जल्द सभी डिटेल देखकर जल्द अपना आवेदन जमा कर लें.

इंडियन आर्मी ने 14 जनवरी से 20 जनवरी 2023 के रोजगार समाचार पत्र में अलग अलग ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. कुक, नाई, दर्जी, ड्राफ्ट्समैन, मैसेंजर, ड्राफ्टर्ट और सफाईवाला के पद के लिए वैकेंसी उपलब्ध हैं. इच्छुक और पात्र कैंडिडेट अपना आवेदन ऑफलाइन मोड के माध्यम से संबंधित विभाग को जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2023 है. उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड में आवेदन जमा करना होगा.

Eligibility Criteria for Indian Army Group C Recruitment 2023

कुक - 10वीं या समकक्ष. भारतीय खाना पकाने और ट्रेड में दक्षता होनी चाहिए.

नाई - 10वीं या समकक्ष.

टेलर- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष पास और किसी प्रतिष्ठित संस्थान में टेलर के रूप में 3 साल का अनुभव.

मैसेंजर, दफ्तरी, सफाईवाला - उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए.

आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 25 साल रखी गई है. सैलरी की बात करें तो कुक के पद पर 19900 रुपये महीना से लेकर 63200 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. नाई और टेलर के पद पर 18000 रुपये महीना से लेकर 56900 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. वहीं मैसेंजर, ड्राफ्टी और सफाईवाला के पद पर 18000 रुपये महीना से लेकर 56900 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

How to Apply for Indian Army Group C Recruitment 2023?

केवल निर्धारित प्रारूप में विधिवत टाइप किया हुआ या साफ-सुथरा हाथ से लिखा हुआ आवेदन पत्र, स्व-पता लिखा लिफाफे (साइज 23 सेमी X 10 सेमी से छोटा नहीं) के साथ सभी तरह से भरा हुआ, उपयुक्त स्टाम्प के साथ विधिवत चिपका हुआ, सभी संबंधित वेरिफिकेशन कॉपी. आवेदन को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट जैसे दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट लेटर या निशान और चार हालिया (3 महीने से अधिक पुराने नहीं) पासपोर्ट साइज के फोटो (सफेद बैक ग्राउंड में) के अलावा आवेदन में नाम, कैटेगरी और पोस्ट के लिए आवेदन किया गया है, बैक पर रजिस्टर्ड/ स्पीड/ साधारण डाक (केवल भारतीय डाक सेवा के माध्यम से एक लिफाफे में जो 30 सेमी X 21 सेमी से छोटा न हो) द्वारा "चयन बोर्ड जीपी 'सी' पोस्ट जैक राइफल रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर कैंट पिन 482001" को भेजना है. SELECTION BOARD GP 'C' POST JAK RIF REGIMENTAL CENTRE JABALPUR CANTT PIN 482001