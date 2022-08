Indian Navy Recruitment: नेवी में भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी, तुरंत कर लें इस लिंक से चेक

Indian Navy SSC Executive Officer Recruitment 2022: Indian Navy भारतीय नौसेना सूचना प्रौद्योगिकी (कार्यकारी शाखा) में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के अनुदान के लिए योग्य अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. यह भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) एझिमाला, केरल में जनवरी 2023 से शुरू होने वाला एक विशेष नौसेना अभिविन्यास सिलेबस है. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयता की शर्तों को पूरा करना होगा.

Indian Navy SSC Excutive Officer Vacnacy

भारतीय नौसेना द्वारा कुल 50 रिक्तियों को भरा जाएगा

What is the Indian Navy SSC Executive Application Last Date?

उम्मीदवार 15 अगस्त 2022 से बहुत पहले आवेदन जमा कर सकते हैं

Who can apply for Indian Navy Excutive Officer Posts ?

उम्मीदवार एमएससी / बीई / बी टेक / एम टेक (कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग / कंप्यूटर इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर सिस्टम / साइबर सुरक्षा / सिस्टम प्रशासन और नेटवर्किंग / कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्किंग / डेटा एनालिटिक्स / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), या (बी) बीसीए / बीएससी (कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी) के साथ एमसीए या बीसीए / बीएससी (कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी) के साथ एमसीए आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

How can I submit Indian Navy SSC Application Form ?

आप भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन भर सकते हैं.

ई-आवेदन भरते समय, निम्नलिखित को सक्षम करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को आसानी से उपलब्ध रखने की सलाह दी जाती है.

पर्सनल डिटेल को सही ढंग से भरना. डिटेल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिए गए अनुसार भरनी हैं.

ई-मेल पता, मोबाइल नंबर जैसे जरूरी फ़ील्ड हैं और इन्हें भरने की आवश्यकता है.

