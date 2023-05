Indian Navy recruitment 2023: नेवी में निकली बंपर भर्ती, जानिए आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं

Indian Navy Sarkari Naukri 2023: इंडियन नेवी ने चार्जमैन-II के 372 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो गई है और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 29 मई है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Indian Navy recruitment 2023 vacancy details: यह भर्ती अभियान चार्जमैन- II के 372 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

Indian Navy recruitment 2023 age limit: उम्मीदवार की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए.

Indian Navy recruitment 2023 educational qualification: उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से फिजिक्स या कैमिस्ट्री या गणित के साथ साइंस में डिग्री होनी चाहिए.

या

कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से उपयुक्त डिसिप्लेन में डिग्री होनी चाहिए.

Indian Navy recruitment 2023 applictaion fee: उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 278 रुपये का भुगतान करना होगा. सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PwBD और ESM उम्मीदवारों को फीस के भुगतान से छूट दी गई है.

Indian Navy recruitment 2023: Know how to apply

आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं

होमपेज पर Join Navy फिर Ways to Join पर क्लिक करें

इसके बाद सिविलियन और फिर चार्जमैन-II पर क्लिक करें.

अप्लीकेशन फॉर्म भरें.

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

आवेदन फीस का भुगतान करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट ले लें.

Navy Chargeman Recruitment चयन प्रक्रिया

आवेदन स्क्रीनिंग

परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट

मेरिट

इंडियन नेवी वैकेंसी एज लिमिट व सैलरी

इस वैकेंसी के लिए 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इस वैकेंसी में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक छूट भी प्रदान की जाएगी. इस वैकेंसी में चयन होने के बाद अभ्यर्थियों को हर महीने 35 हजार 400 रुपए से लेकर 1 लाख 12 हजार 400 रुपए तक सैलरी मिलेगी की जाएगी.