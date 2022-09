Up Jobs: यूपी में कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए निकली नौकरी, आयु सीमा 40 साल

Computer Assistant Jobs in UP: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने कंप्यूटर सहायक के पद के लिए आवेदन मांगे हैं. 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड रखने वाले ग्रेजुएट UPRVUNL कंप्यूटर असिस्टेंट जॉब्स 2022 के लिए पात्र हैं. इन नौकरियों को पाने के लिए, उम्मीदवारों को 06 सितंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन विंडो uprvunl.org पर एक महीने के लिए यानी 06 अक्टूबर 2022 तक खोली जाएगी.

Eligibility Criteria for UPRVUNL Computer Assistant Recruitment 2022

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट

30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड

UPRVUNL Computer Assistant Salary

इन पदों पर नौकरी पाने वालों को 27000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

आयु सीमा

इन पदों पर नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए वही अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है.

ये है पूरा सिलेक्श प्रोसेस

इन पदों पर भर्ती के लिए 180 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा.

इसके लिए 20 नंबर का एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा.

How to Apply for UPRVUNL Recruitment 2022 ?

अपनी पर्सनल डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल डालकर अपना रजिस्ट्रेशन/ साइन अप कर लें. इसके लिए लॉगिन आईडी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे जाएंगे.

अब फिर से लॉगिन करें और पर्सनल डिटल भरकर ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसमें योग्यता डिटेल भरें और फोटो/हस्ताक्षर साइन अपलोड कर दें. इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यानी स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम (एसबीएमओपीएस) के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आवेदन फीस का भुगतान करें. आवेदन फीस की बात करें तो एससी और एसटी (यूपी के मूल निवासी) को 826 रुपये और अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1180 रुपये देने होंगे. वहीं यूपी के दिव्यांग कैंडिडेट्स को केवल 12 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

