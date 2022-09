Police Constable Recruitment 2022: 3484 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 19 सितंबर से करें अप्लाई

KSP Constable Recruitment 2022: पुलिस में नौकरी का कई युवाओं का टारगेट होता है और वो 10वीं क्लास में आते आते इसके लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी करने लगते हैं. तो हम ऐसे ही युवाओं के लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं. कर्नाटक राज्य पुलिस ने सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (सीएआर / डीएआर) के पद पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी की घोषणा की है. पुरुष और पुरुष ट्रांसजेंडर इन नौकरियों को पाने के लिए पात्र हैं. KSP साल 2022 के लिए कुल 3484 पदों को भर रहा है.

कर्नाटक पुलिस भर्ती में रुचि रखने वाले सभी लोगों को 19 सितंबर 2022 से आधिकारिक वेबसाइट यानी ksp-recruitment.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 है, हालांकि, उम्मीदवार 03 नवंबर 2022 तक फीस जमा कर सकते हैं.

केएसपी भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए पीडीएफ लिंक में पात्रता, चयन, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक विवरण देख सकते हैं.

Karnataka Police Notification Download 1

Karnataka Police Notification Download 2

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट SSLC/10वीं या इसके समकक्ष पास होना चाहिए.

आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की आयु सीमा 25 साल रखी गई है. वहीं SC, ST, OBC (2A, 2B, 3A, 3B) कैटेगरी के कैंडिडेट्स की आयु सीमा 27 साल रखी गई है. वहीं कर्नाटक के ट्राइबल से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 30 साल रखी गई है. इन पदों पर कैंडिडेट्स को 23500 रुपये से लेकर 47650 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

How to apply for KSP Recruitment 2022 ?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://ksp.karnataka.gov.in/ या https://ksp-recruitment.in/ पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको एप्लिकेशन लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब यहा आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी. अब इन डिटेल्स को भरकर सबमिट कर दें.

सबमिट करने के बाद अपने एप्लिकेशन का प्रिंट आउट ले लें.

