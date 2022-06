RRB NTPC CBT 2 Result 2022: आरआरबी ने नहीं जारी किया सीबीटी 2 का इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट, बताई ये वजह

RRB NTPC CBT 2 Result 2022 Download: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), चेन्नई ने सीईएन 01/2019 के तहत नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) 2 का रिजल्ट वापस ले लिया है, जिस 7 जून 2022 को जारी किया जाना था. आरआरबी चेन्नई वेबसाइट यानी rrbchennai.gov.in पर जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, "07.06.2022 को वेबसाइट पर जारी किया जाने वाला लेवल -6 के सीबीएटी के लिए शॉर्टलिस्टिंग अनजाने में हुई गलती के कारण वापस ले ली गई है।" कैंडिडेट्स को नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.

How to Download RRB NTPC CBT 2 Result 2022 ? (Withdrawn)

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbchennai.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर 'Click here-CBT Result: Shortlisted candidate for CBAT' given under CEN No. 01/2019 NON TECHNICAL POPULAR CATEGORIES (NTPC)' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब RRB NTPC CBT 2 Result PDF डाउनलोड करें.

अब यहां आपके सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स के नंबर मौजूद होंगे जिन्हें अगले राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया है.

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 परीक्षा 09 मई 2022 को आयोजित की गई थी, सभी रीजन के रिजल्ट जल्द ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए इस पेज पर नजर बनाए रखें. आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी लेवल 4 परीक्षा 10 मई 2022 को आयोजित की गई थी, जिसके रिजल्ट भी जल्द ही आरआरबी की वेबसाइट पर आने की उम्मीद है.

इंडियन रेलवे 12 जून 2022 से 17 जून 2022 तक 5, 3 और 2 लेवल के लिए ऑनलाइन एग्जाम आयोजित कर रहा है. आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड लिंक एग्जाम से चार दिन पहले यानी 08 जून, 09 जून, 10 जून 2022 और इसी तरह 12 जून, 13 जून, 14 जून को परीक्षा के लिए जारी किया जाएगा.

