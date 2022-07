Sainik School Recruitment 2022: सैनिक स्कूल झांसी में TGT व अन्य पदों पर निकली भर्ती, 22 अगस्त तक इस तरह करें आवेदन

How to Apply for Sainik School Jhansi Recruitment 2022: अलग-अलग राज्यों में शिक्षकों के लिए काफी भर्तियां निकल रहीं हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल में टीचर और कई अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली है. खास बात ये है कि ये वैकेंसी सैनिक स्कूल, झांसी के लिए है. वैकेंसी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, शिक्षक, लाइब्रेरियन व अन्य के लिए कुल 14 पदों के लिए योग्य कैंडिडेट्स का सेलेक्शन किया जाएगा. टीचरों में टीजीटी साइंस, टीजीटी गणित, टीजीटी हिन्दी, टीजीटी अंग्रेजी और टीजीटी समाजिक विज्ञान के लिए बहाली है. आप इस वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए 30 जुलाई से 5 अगस्त 2022 के रोजगार समाचार पत्र में छपे विज्ञापन को देख सकते हैं. इसमें ऑनलाइन आवेदन का विकल्प नहीं है, आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा.

इन बातों का रखें ध्यान

इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई 2022 से शुरू हो गई है, जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2022 है. यानी आपको हर हाल में 22 अगस्त तक अपना फॉर्म स्कूल तक जमा करना होगा. 22 अगस्त के बाद आए ऐप्लिकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसमें टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे कैंडिडेट की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. कैंडिडेट्स को 500 रुपये का आवेदन शुल्क भी देना होगा, जबकि रिजर्व कोटे के उम्मीदवारों को 250 रुपये की फीस देनी होगी. योग्य कैंडिडेट्स का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट/प्रैक्टिकल और साक्षात्कार के आधार पर होगा.

ये होनी चाहिए योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदक के पास किसी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ ही बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए. इसके अलावा अगर किसी ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड/बीएससी बीएड किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है तो वह भी आवेदन कर सकता है.

ऐसे करें आवेदन

आपको पहले सैनिक स्कूल की वेबसाइट www.sainikschooljhansi.com पर जाना होगा. वहां भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन/आवेदन शर्तों को ध्यान से पढ़ें. आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालकर उसे भरें और इसे प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल झांसी, यूपी को संबोधित करते हुए भेजें. ऐप्लिकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड जरूरी डॉक्युमेंट्स की कॉपी भी भेजें.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर