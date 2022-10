Sarkari Naukri: स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट समेत इन पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, 8वीं पास भी करें अप्लाई

Sarkari Naukri in UP: उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड ने स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर और कैटेगरी 'डी' कैडर पदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर- सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्दली / चपरासी / कार्यालय चपरासी / फर्राश , चौकीदार / वाटरमैन / स्वीपर / माली / कुली / भिस्टी / लिफ्टमैन, और स्वीपर-कम फर्राश.

भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइटों यानी https://recruitment.nta.nic.in और www.allahabadhighcourt.in पर शुरू कर दिया गया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कैंडिडेट्स एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रत्येक पद के लिए अलग से परीक्षा फीस का भुगतान करना होगा. आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है.

इस आधार पर होगा सेलेक्शन

सेलेक्शन 2 फेज में होने वाले एग्जाम के आधार पर होगा. इसमें पहला फेज ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट है. वहीं दूसरे फेज में ड्राइविंग टेस्ट के लिए ड्राइवर टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट + स्टेनो पदों के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट, (जूनियर असिस्टेंट और पेड अपरेंटिस पदों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट, ग्रुप डी पदों के लिए ओएमआर आधारित ऑफलाइन टेस्ट).

How to Apply for AHC Recruitment 2022?

अपने स्वयं के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर करें और सिस्टम द्वारा जेनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करें.

अब कैंडिडेट्स अपनी लेटेस्ट फोटो और साइन अपलोड करें. फोटो का साइज 10Kb–200Kb के बीच और साइन का साइज 4kb-30kb के बीच होना चाहिए.

अपना फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट्स को नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस भरनी होगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर