Bank Jobs: बैंक में 5000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ऐसे होगा सेलेक्शन

Central Bank of India (CBI) Apprentice Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने अपरेंटिस के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए लगभग 5000 वैकेंसी भरी जाएंगी. कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 20 मार्च 2023 से 03 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बैंक में नौकरी चाहने वालों के लिए यह शानदार मौका है क्योंकि सभी ग्रेजुएट इन पदों के लिए पात्र हैं. सेलेक्टे होने वाले उम्मीदवारों को यूपी, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, मणिपुर, नागालैंड, एपी, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, एपी, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की शाखाओं/कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा.

Educational Qualification

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता.

आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 20 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 28 साल रखी गई है.

आवेदन फीस की बात करें तो PWBD कैंडिडेट्स को 400 रुपये और जीएसटी देना होगा. एससी एसटी कैंडिडेट्स को 600 रुपये और जीएसटी देना होगा. वहीं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 800 रुपये और जीएसटी देना होगा.

सैलरी की बात करें तो रूरल सैमी अर्बन ब्रांच में 10000 रुपये, अर्बन ब्रांच में 15000 रुपये वहीं मेट्रो सिटी में 20000 रुपये महीना मिलेंगे.

How to Apply for Central Bank Recruitment 2023?

कैंडिडेट्स आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.apprenticeshipindia.gov.in/apprenticeship/opportunityview पर जाएं.

वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और लॉगिन करें और अप्लाई करें.

अप्रेंटिसशिप के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले सभी कैंडिडेट्स को ईमेल मिलेगा.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Apprentice%20No... है.

ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.apprenticeshipindia.gov.in/apprenticeship/opportunity-view/6... है.

