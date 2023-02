UP में 1199 पदों पर भर्ती, आपने भी की है ये पढ़ाई तो तुरंत कर दीजिए आवेदन

NHM UP Recruitment 2023: एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) उत्तर प्रदेश (एनएचएम यूपी) ने एनएचएम यूपी भर्ती 2023 के लिए एप्लिकेशन फॉर्म जारी कर दिया है. उम्मीदवार एनएचएम यूपी की आधिकारिक वेबसाइट यानी upnrhm.gov.in भर्ती 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया 17 फरवरी 2023 को सुबह 11:00 बजे से शुरू हो गई है और एनएचएम यूपी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मार्च 2023 शाम 6:00 बजे है. आखिर में भीड़ से बचने के लिए कैंडिडेट्स को समय सीमा से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा. कैंडिडेट्स को ध्यान देना चाहिए कि एनएचएम यूपी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

एनएचएम यूपी भर्ती 2023 के तहत एनएचएम द्वारा कुल 1199 वैकेंसी की घोषणा की गई है. विशेषज्ञ के पदों के लिए वैकेंसी की घोषणा की गई है. विशेषज्ञ के पद के लिए एनएचएम यूपी भर्ती 2023 के लिए 65 साल से ज्यादा आयु के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं, हालांकि अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग-अलग है और आयु में छूट सरकारी मानदंडों के अनुसार लागू होगी.

हमने एनएचएम यूपी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया यहां शेयर की है. उम्मीदवार एनएचएम यूपी भर्ती इंटरव्यू के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

How to Apply for the NHM UP Recruitment 2023?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाना होगा.

होमपेज पर, स्क्रीन के टॉप पर दाईं ओर "Opportunities" के रूप में एक सेक्शन होगा.

उनके नीचे ऑनलाइन आवेदन करने के ऑप्शन के साथ आगामी परीक्षाओं की एक लिस्ट होगी.

Apply Online लिंक पर क्लिक करें और फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.

रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

इन पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://nhmrect.upnrhm.gov.in/ है.

कैंडिडेट्स को लिस्ट डाउनलोड करनी होगी और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी होगी. आखिर में भीड़ से बचने के लिए कैंडिडेट्स को समय सीमा से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एनएचएम यूपी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

