Indian Army Job: भारत के इतिहास में पहली बार निकली हैं इन पदों पर सरकारी नौकरी, सैलरी 2,17,600 रुपये महीना तक

Indian Army Recruitment 2022: सेना मुख्यालय चयन बोर्ड ने हाल ही में चीनी दुभाषियों के लिए indianarmy.nic.in पर एक एंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी की है जो प्रादेशिक सेना अधिकारी के रूप में काम करेंगे. यह पहली बार है जब भारतीय सेना चीनी दुभाषियों की भर्ती कर रही है. भारत के नागरिकों (पुरुष और महिला) से आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2022 है. भूतपूर्व सैनिक भी प्रादेशिक सेना अधिकारी भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. 5 पद जनरल उम्मीदवारों के लिए हैं और एक पद पूर्व सैनिकों के लिए है. चीनी भाषा में डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नौकरी पाने वालों को मिलने वाली सैलरी की बात करें तो..

लेफ्टिनेंट- लेवल 10, 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये महीना तक

कैप्टन - लेवल 10A, 6,13,00 से लेकर 1,93,900 रुपये महीना तक.

मेजर - लेवल 11, 6,94,00 से लेकर 2,07,200 रुपये महीना तक

लेफ्टिनेंट कर्नल - लेवल 12A, 1,21,200 से लेकर 2,12400 रुपये महीना तक.

कर्नल - लेवल 13, 1,30,600 से लेकर 2,15,900 रुपये महीना तक.

ब्रिगेडियर- लेवल 13A, 1,39,600 से लेकर 2,17,600 रुपये महीना तक.

How to Apply Indian Army Chinese Interpreter Recrutiment 2022?

कैंडिडे्टस को इसके लिए पूरे भरे गए फॉर्म की हार्ड कॉपी Directorate General Territorial Army, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, ‘A’ Block,4 th Floor, Defence Office Complex, KG Marg, New Delhi - 110001 पर भेजनी होगी. यह केवल इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजनी है.

Eligibility Criteria for Indian Army Chinese Interpreter Recrutiment 2022

सिविलियन कैंडिडेट - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 फीसदी नंबरों के साथ चीनी भाषा में ग्रेजुएट. 'या' किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से दो साल के इंटरप्रेटरशिप डिप्लोमा / एचएसके- IV लेवल के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएट.

एक्स सर्विस ऑफिसर - कम से कम 'बीएक्स' ग्रेडिंग के साथ एसएफएल / एईसी ट्रग कॉलेज एंड सेंटर से चीनी भाषा में दो साल के इंटरप्रेटरशिप डिप्लोमा के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएट.

