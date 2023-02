Indian Army Recruitment 2023: इंडियन आर्मी में निकली नौकरी, 2.50 लाख रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी

Indian Army Recruitment 2023: भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक 55 वैकेंसी हैं. इस जॉब पोस्ट के लिए कम से कम आयु सीमा 19 साल और अधिकतम आयु सीमा 25 साल है. भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, उम्मीदवार को 10 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे 4 और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार को आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा. अधूरे आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है. भारतीय सेना की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी 2023 को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकता है.

Selection Process for Indian Army Recruitment 2023

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ पर्सनल इंटरव्यू/ मेडिकल टेस्ट/ वॉकइन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. एक बार एक उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद उन्हें भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में रखा जाएगा.

Tenure for Indian Army Recruitment 2023

रेगुलर आर्मी में 14 साल के लिए पुरुष और महिला को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा. यानी, 10 साल की शुरुआती अवधि के लिए, और बाद में 04 साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है.

How to Apply for Indian Army Recruitment 2023

भारतीय सेना भर्ती 2023 नोटिफिकेशन के मुताबिक, इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर ‘Officer Entry Application/Login’ पर क्लिक करें और फिर 'रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें. वहां दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 15.02.2023 है.

Salary for Indian Army Recruitment 2023

चयनित उम्मीदवार को पे स्केल 56,100 से 2,50,000 रुपये महीना के बीच सैलरी पर रखा जाएगा.

Age Limit for Indian Army Recruitment 2023

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के उम्मीदवारों के लिए (बैटल कैजुअल्टी के वार्ड सहित) 01 जुलाई 2023 को 19 से 25 साल (02 जुलाई 1998 से पहले और 01 जुलाई 2004 के बाद का जन्म नहीं. इसमें दोनों तारीख शामिल हैं).

