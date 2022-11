Bank Recruitment 2022: क्लर्क के 2253 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन, सिर्फ इतनी चाहिए पढ़ाई

Sarkari Naukri Bank Jobs 2022: मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित क्लर्क/ कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा और सोसाइटी मैनेजर के पद के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से apexbank.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. मध्य प्रदेश के 35 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में सोसाइटी मैनेजर के लिए 1358 वैकेंसी और क्लर्क/ कंप्यूटर ऑपरेटर/ संविदा के लिए 896 वैकेंसी हैं. आवेदकों को एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जिसके लिए प्रवेश पत्र परीक्षा से 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे. ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के लगभग 10 दिन बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा. एजुकेशन, वैकेंसी, परीक्षा और अन्य से संबंधित डिटेल्स यहां दी गई हैं.

इन पदों के लिए आवेदन आज 26 नवंबर से शुरू हो गए हैं. वहीं इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 दिसंबर 2022 है. वहीं एग्जाम की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. एडमिट कार्ड एग्जाम की तारीख से 7 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे. वहीं इसके एग्जाम का रिजल्ट पेपर के 10 दिन बाद जारी कर दिया जाएगा.

Educational Qualification

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए.

यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक से एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए.

यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा.

DOEACC के डिप्लोमा एग्जाम के बराबर कुछ होना चाहिए.

गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स.

सरकारी आई.टी.आई. द्वारा संचालित "कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)" में एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स. इसके अलावा उपर दिए गए मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट.

Selection Process

चयन ऑनलाइन परीक्षा में आए नंबरों और कैंडिडेट द्वारा बताए गए बैंकों के लिए वरीयता के आधार पर किया जाएगा.

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो एग्जाम होगा उसमें 200 MCQ होंगे. वहीं यह पेपर 200 नंबर का होगा.

आवेदन फीस की बात करें तो जनरल/ OBC/ EWS कैंडिडेट्स को 500 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं SC / ST/ दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 250 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

How to Apply for MP Cooperative Bank Clerk Recruitment 2022

एपेक्स बैंक की वेबसाइट www.apexbank.in पर जाएं और "Click Here to Apply" के ऑप्शन पर जाएं.

अब "Click here for New Registration" पर क्लिक करें.

अब पूरा फॉर्म भरें और फोटो, साइन, उलटे हाथ के अंगूठे का निशान और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भरें.

पूरे रजिस्ट्रेशन से पहले पूरे एप्लिकेशन फॉर्म का प्रीव्यू और वेरिफिकेशन करने के लिए प्रीव्यू टैब पर क्लिक करें.

अब पेमेंट टैब पर क्लिक करें और पेमेंट के लिए प्रोसीड करें. पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दें.

