Sarkari Naukri: SSC CHSL Answer Key 2022 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी ssc.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है. SSC CHSL आंसर की का लिंक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे दिया गया है. 24 मई 2022 से 10 जून 2022 तक संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा, 2021 के टियर- I में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट्स यहां एसएससी सीएचएसएल टियर 1 आंसर की (SSC CHSL Tier 1 Answer Key) डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC CHSL Answer Key Objection 2022

आयोग ने कैंडिडेट्स के लिए ऑब्जेक्शन लिंक भी जारी किया है. यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो वह 22 जून 2022 को शाम 08.00 बजे से 27 जून 2022 शाम 08.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. कैंडिडेट्स को लगता है कि कोई सवाल गतल है तो वह उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपये प्रति सवाल के हिसाब से फीस देनी होगी.

How to Download SSC CHSL Answer Key 2022?

कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ''Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates’ Response Sheets (s) of Combined High Secondary Level Examination (Tier-I) - 2021' का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. इसे स्क्रोल करें. इसमें सबसे नीचे एक लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा.

अब यहां आपको CHSL सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना है. सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां सबसे नीचे आ रहे Click Here पर क्लिक करें.

अब यहां आपके सामने SSC का नया पेज खुल जाएगा और आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉगिन करना है. इसके बाद आप आंसर की चेक कर पाएंगे.

आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक ssc.digialm.com/EForms/configuredHtml/2207/68055/login.html है.

