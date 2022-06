Government Jobs: सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी, SSC करेगा 42 हजार भर्तियां; जानें डिटेल

SSC announces government jobs: कर्मचारी चयन आयोग ( SSC) जल्द ही 15,247 पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी करेगा. ये पत्र अगले कुछ महीनों में विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाएंगे. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के एक ट्वीट ने इस बात की पुष्टि की है.

PIB ने किया ट्वीट

PIB ने ट्वीट में कहा है कि दिसंबर 2022 से पहले 42,000 नियुक्तियां पूरी की जाएंगी. SSC ने अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए 67,768 रिक्तियों को तुरंत भरने की योजना तैयार की है.

