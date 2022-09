Shikshak Bharti 2022: शिक्षक भर्ती 2022 से भरे जाने हैं इंग्लिश, हिंदी, गणित, साइंस समेत टीचर्स के ये पद

SSA Teacher Recruitment 2022: समग्र शिक्षा, चंडीगढ़ में उन शिक्षकों के लिए एक अवसर है जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के रूप में नौकरी की तलाश में हैं. शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें 35400 रुपये महीना फिक्स सैलरी मिलेगी.

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएसए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू होगी और 03 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगी, हालांकि, आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 06 अक्टूबर 2022 है. 26 अक्टूबर 2022 को उम्मीदवारों को एक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा. उन्हें आवेदन जमा करने के लिए वेबसाइट लिंक यानी https://online.ctestservices.com/nitttrtgt/ पर लॉगिन करना होगा.

Selection Process

सिलेक्शन एक ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में 150 नंबर के 150 सवाल अलग अलग सेक्शन में होंगे. इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 37 साल रखी गई है.

How to Apply for SSA Chandigarh Recruitment 2022

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को https://online.ctestservices.com/nitttrtgt/ पर जाना होगा.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको एप्लिकेशन लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब यहां आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी.

डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना है.

इतने पदों पर होनी है भर्ती

स भर्ती प्रक्रिया से टीजीटी अंग्रेजी के 17 पद, टीजीटी हिंदी के तीन पद, टीजीटी पंजाबी के दो पद, टीजीटी गणित के 17 पद, टीजीटी साइंस (नॉन मेडिकल) के 31 पद, टीजीटी साइंस (मेडिकल) के चार पद और टीजीटी सामाजिक अध्ययन के 16 पद भरे जाने हैं. इस तरह इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 90 पद भरे जाने हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर