Uttar Pradesh Police STF: यूपी एसटीएफ का क्या है काम और कैसे मिलती है नौकरी? ये रहीं पूरी डिटेल

UP Police STF Selection Criteria: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, या यूपी एसटीएफ पुलिस कर्मियों की एक विशेष यूनिट है, जिसका गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चल रही आपराधिक और अवैध गतिविधियों की जांच, नियंत्रण और प्रतिकार करने के लिए किया गया था. यूपी एसटीएफ का गठन 04 मई 1998 को माफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया गया था.

एसटीएफ का सामान्य काम अपराधियों को पकड़ना और अपराधों को कंट्रोल करना है. एसटीएफ टीम का नेतृत्व राज्य के एक अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) रैंक के अधिकारी करते हैं, जिनकी सहायता एक पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) करते हैं. वर्तमान में, यूपी एसटीएफ की 8 एसटीएफ यूनिट क्रमशः गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), मेरठ, आगरा, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में हैं.

एसटीएफ पुलिस टास्क फोर्स एक टीम के रूप में काम करती है, जिसमें प्रत्येक टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) या पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) करते हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एसटीएफ द्वारा संचालित सभी कामों के प्रभारी हैं.

Role and Duty of UP Police STF

यूपी पुलिस एसटीएफ माफिया गिरोहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और उसके आधार पर इन गिरोहों के खिलाफ सूचना-आधारित कार्रवाई करती है. नामित यूनिट एक स्पेशल एक्शन प्लान तैयार करती है और जिला पुलिस के समन्वय से इसे लागू करती है. बल द्वारा डकैतों के गिरोह विशेषकर इंटर स्टेट गिरोहों एवं संगठित अपराधियों के इंटर स्टेट गिरोहों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाती है.

UP Police STF Selection Criteria

स्पेशल टास्क फोर्स में चयन एक पुलिस कर्मी के रूप में अच्छे रिकॉर्ड, असाधारण शारीरिक क्षमताओं या राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं या यूपीएससी में उपस्थित होने पर आधारित है. स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए, उम्मीदवारों को पहले यूपीएससी परीक्षा पास करने और पुलिस बलों में शामिल होने की जरूरत होती है. यूपी पुलिस एसटीएफ उन उम्मीदवारों की भर्ती करती है जो पहले से ही यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं. हालांकि, उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ अपवाद हैं जिनके पास महान शारीरिक क्षमताएं और कौशल हैं.

UP Police STF Salary

एक टास्क फोर्स अधिकारी का औसत सैलरी लगभग 7 लाख रुपये सालाना है. कम से कम 1 से 3 साल के एक्सपीरिएंश वाले एंट्री लेवल के एसटीएफ अधिकारी के लिए औसत सैलरी सालाना करीब 5 लाख रुपये है. 8 साल से ज्यादा के अनुभव वाले एक सीनियर लेवल के अधिकारी को सालाना लगभग 8 लाख रुपये सैलरी मिलती है.

