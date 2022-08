UPHESC Recruitment 2022: आयोग ने बढ़ाई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आवेदन की लास्ट डेट, अब 23 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई

How to Apply for UPHESC Assistant Professor Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए आप आवेदन करने की सोच रहे थे, लेकिन लास्ट डेट मिस करने की वजह से से अफसोस खर रहे तो आपके लिए अच्छी खबर है. आयोग ने इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 7 अगस्त से बढ़ाकर अब 23 अगस्त 2022 तक कर दी है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स अभी तक अप्लाई नहीं कर सके थे, वे फौरन आवेदन कर दें. यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश के 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में हिन्दी, अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों के सहायक प्राचार्य के 917 पदों के लिए निकाली गई है. इसमें आवेदन की प्रक्रिया 9 जुलाई 2022 से शुरू हुई थी. इच्छुक कैंडिडेट्स आयोग की वेबसाइट uphesc51.com व uphesc.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/प्रासंगिक/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए. सामान्य व ओबीसी को 2000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी-एसटी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा.

फॉर्म जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं

यूपीएचईएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ये साफ कर दिया है कि एक बार ऐप्लिकेशनन फॉर्म जमा होने के बाद उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव बाद में नहीं किया जाएगा. इसलिए फॉर्म को सब्मिट करने से पहले अच्छे से चेक कर लें. अगर कोई जानकारी गलत लगती है तो उसे एडिट कर लें और जब सब डिटेल सही मिले तो ही सब्मिट करें.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आयोग की वेबसाइट uphesc51.com या uphesc.org में से कोई एक ओपन करें.

अब आपको होम पेज पर ही बीच में Apply Online का एक ऑप्शन दिखेगा. आपको इस पर क्लिक करना है.

अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही जो टैब खुलेगा उसमें आपको अपनी कुछ जानकारियां भरनी होंगी, यह रजिस्ट्रेशन के लिए है.

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद आप भर्ती के ऐप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करें औऱ अपनी पर्सनल औऱ एजुकेशनल डिटेल्स भरें.

डिटेल्स भरने के बाद जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और फिर फीस जमा करके फॉर्म को सब्मिट कर दें.

ऐप्लिकशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लें.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर