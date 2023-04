UP Sarkari Naukri: यूपी में इस सरकारी नौकरी की प्रक्रिया कल हो जाएगी बंद, नहीं किया आवेदन तो तुरंत कर डालो

UPPCS Syllabus: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) संयुक्त राज्य/ अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही समाप्त कर देगा. उम्मीदवार अपना आवेदन शुल्क 3 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं. हालांकि, उम्मीदवारों के पास फॉर्म जमा करने के लिए 6 अप्रैल तक का समय है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

1 जुलाई, 2023 तक उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए. वहीं कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु सीमा 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. संयुक्त राज्य / उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा में लगभग 173 पद भरे जाएंगे.

UPPSC PCS exam 2023: Know how to apply

आवदेन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा.

होमपेज पर आपको Notification tab मिलेगा. उसपर जाना है.

अब आपके सामने संबंधित नौकरी को अप्लाई करने का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको जरूरी डिटेल्स भरकर अपना फॉर्म भरना है.

फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देना है और आपको उसका प्रिंटआउट ले लेना है.

31 कैंडिडेट्स का सेलेक्शन निरस्त

उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने पर शासन ने 28 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन रद्द कर दिया है. उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन ने कार्रवाई की है. इससे पहले तीन कैंडिडेट्स का चयन निरस्त किया गया था. अब तक 31 कैंडिडेट्स का चयन निरस्त हो चुका है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों पर भर्ती के लिए साल 2017 में विज्ञापन जारी किया गया था. आयोग ने साल 2021 में भर्ती का परिणाम जारी किया. उनके ज्वाइन न करने से महाविद्यालयों में पद खाली चल रहे थे.

