UPSC ESE 2023: यूपीएससी ने इन पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, चेक कर लीजिए पूरी डिटेल

UPSC ESE 2023 Recruitment Notification: संघ लोक सेवा आयोग 19 फरवरी 2023 को इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ईएसई) 2023 आयोजित कर रहा है. जो इंजीनियर ग्रुप ए या ग्रुप बी सेवाओं के तहत सेवा करने के इच्छुक हैं, वे आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2023 के लिए 14 सितंबर 2022 से 04 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा.

आयोग चार कैटेगरी यानी कैटेगरी I सिविल इंजीनियरिंग, कैटेगरी II-मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैटेगरी III-इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कैटेगरी IV-इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग के तहत 327 पदों पर भर्ती करेगा.

UPSC भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा जिसे UPSC IES के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रासंगिक क्षेत्र में डिग्री रखने वाले इंजीनियरों की भर्ती के लिए एक नेशनल लेवल की परीक्षा है. UPSC ESE भर्ती 2023 के बारे में ज्यादा जानकारी नीचे दी गई है.

आयु सीमा: आयु सीमा की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 20 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है. आवेदन फीस की बात करें तो यह 200 रुपये है.

सिलेक्शन प्रोसेस

सबसे पहले UPSC ESE Preliminary Exam 2023 होगा जो 500 नंबर का होगा. इसे क्लियर करने वालों को UPSC ESE Mains Exam 2023 के लिए बुलाया जाएगा यह एग्जाम 600 नंबर का होगा. इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वालों को UPSC ESE Interview 2023 के लिए बुलाया जाएगा जोकि 200 नंबर का होगा. इंटरव्यू क्वालिफाई करने वालों का सिलेक्शन हो जाएगा.

How to Apply for UPSC Engineering Service Recruitment 2023?

यूपीएससी की इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Engineering Services (Preliminary) Examination, 2023’’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा.

रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा.

अब आप OTR एप्लिकेशन में लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब में जाएं.

अब आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दें.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/Notif-ESEP-23-engl-140922-Fi... है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर