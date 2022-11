Best Saving Tips: ब‍िना मेहनत के हर महीने खाते में आएंगे 60000, बच्‍चे के नाम पर आज ही खोलें यह अकाउंट

How can I earn money after retirement: आपको र‍िटायरमेंट के बाद हर महीने 50 से 60 हजार रुपये महीने की कमाई का इंतजाम करना है तो इसके ल‍िए आपके पास उस समय कम से कम एक से सवा करोड़ रुपये होने चाह‍िए.