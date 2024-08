Biryani Contest: ठूंस-ठूंसकर खाइये लजीज बिरयानी.. और ले जाइये 1 लाख रुपये, ये ऑफर पेट भरेगा और जेब भी

Biryani Eating Contest: कोयंबटूर में स्थित ची फूड एक्सप्रेस नामक एक नया रेस्तरां अपनी अनोखी थीम और आकर्षक बिरयानी प्रतियोगिता के कारण चर्चा में है. यह रेस्तरां रेलवे कोच की थीम पर आधारित है, जहां ग्राहकों को ट्रेन के कोच के अंदर बैठकर भोजन का आनंद लेने का मौका मिलता है. रेस्तरां के इस अनूठे अनुभव ने स्थानीय लोगों और यात्रियों दोनों को आकर्षित किया है.

6 प्लेट बिरयानी खाने पर 1 लाख रुपये

ची फूड एक्सप्रेस के मालिक बॉबी सेममनूर ने हाल ही में एक बिरयानी खाने की प्रतियोगिता की घोषणा की. जिसमें विजेताओं के लिए 1 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार रखे गए थे. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य न केवल लोगों का मनोरंजन करना था, बल्कि रेस्तरां की लोकप्रियता को भी बढ़ाना था. प्रतियोगिता में तीन स्तर के पुरस्कार रखे गए.. 6 प्लेट बिरयानी खाने वाले को 1 लाख रुपये, 4 प्लेट खाने वाले को 50,000 रुपये, और 3 प्लेट खाने वाले को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया.

#WATCH | Coimbatore, Tamil Nadu: Hundreds of food lovers from Kerala and Coimbatore thronged the Boche Food Express train hotel on Wednesday to participate in the Chicken Biryani contest. The management had announced that those who eat 6 plates of Biryani in 30 minutes could win… pic.twitter.com/HmS5i7hSzi

— ANI (@ANI) August 29, 2024