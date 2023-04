King Cobra Attack: मस्ती करते टूरिस्ट के बीच आ गया किंग कोबरा, साइज देख आ जाएगा हार्ट अटैक!

क्या है पूरा मामला?

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बड़ा-सा किंग कोबरा दिखाई दे रहा है जिस पर एक शख्स काबू पाने की कोशिश कर रहा है. यह वायरल वीडियो गोवा के किसी बीच का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ टूरिस्ट मौज-मस्ती कर रहे थे कि तभी अचानक से एक विशालकाय सांप निकल आया. बीच पर एक तरफ पड़ी झाड़ियों में करीब 15 से 16 फीट का किंग कोबरा छुपा हुआ था जिस पर टूरिस्ट की नजर पड़ी. इसके बाद सांप पकड़ने वाले एक शख्स को बुलाया गया जिसने बहुत मशक्कत के बाद इस बड़े से किंग कोबरा पर काबू पाया.

Huge King Cobra being captured in Goa.

What a hair raising thriller... pic.twitter.com/8QpIXyYpmG

— Commander Ashok Bijalwan (@AshTheWiz) April 27, 2023