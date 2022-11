Road Accident: रिपोर्टिंग में बिजी था शख्स, तभी अचानक कैमरे में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा!

Shocking Viral Video: हादसे कभी तबाही मचा देते हैं तो कभी जिंदगी भर का सबक दे जाते हैं. इस वीडियो को देखकर आपके भी पसीने छूट सकते हैं. कुछ ही सेकेंड का ये वीडियो (Trending Video) वाकई में काफी खतरनाक है. रिपोर्टिंग कर रहा शख्स यही बता रहा होता है कि जिस सड़क पर वो खड़ा है, वहां हादसे (Accidents) होते रहते हैं कि तभी...

रिपोर्टिंग कर रहा था शख्स

इस वीडियो में एक शख्स को माइक पकड़कर रिपोर्टिंग (Reporting) करते हुए देखा जा सकता है. इसे भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि यहां कुछ ही पलों के बाद क्या होने वाला है. शख्स बताता है कि ये सड़क लॉस एंजिल्स (Los Angeles) की सबसे ज्यादा खतरनाक सड़क है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

LA News crew does a story about the most dangerous intersection in the area and witnesses an accident live.

Then it turns into a hit and run.

sound ... pic.twitter.com/eI8r5Aldse

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 31, 2022