शख्स ने छपवाया अनोखा शादी कार्ड, बनवा दिया चिड़िया का घोसला; इस वजह से हो रही तारीफ

Ajab Gajab News: इस समय शादियों का सीजन (Wedding Season) चल रहा है. अपनी शादी को खास बनाने के लिए लोग बहुत ही अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं. गुजरात के एक शख्स ने अपनी शादी को खास (Unique Wedding Card) बनाने के लिए कुछ ऐसा किया, जिसे जानकर आप पहले तो हैरान रह जाएंगे. हालांकि पूरी सच्चाई जानने के बाद आप इस शख्स की जमकर तारीफ करेंगे.

गुजरात के इस शख्स ने अपना शादी का जो कार्ड (Wedding Card Viral) छपवाया है, उस कार्ड में एक चिड़िया अपना घर बनाकर रह सकती है. एक तरह से इस शख्स ने शादी कार्ड के नाम पर चिड़िया का घोसला बना दिया है. सबसे खास बात है कि यह वेडिंग कार्ड महंगा नहीं है. इसके बाद भी इस शख्स का शादी कार्ड खबरों में छा गया. गुजरात के भावनगर के रहने वाले शिवभाई रावजीभाई गोहिल ने अपने बेटे की शादी में यह अनोखा कार्ड छपवाया.

दरअसल, शिवभाई रावजीभाई ने सोचा कि लोग शादी का कार्ड फेंक देते हैं. इसलिए वह अपने बेटे की शादी में एक ऐसा कार्ड छपवाएंगे, जिसे लोग फेकेंगे नहीं. इसलिए उन्होंने घोंसलानुमा कार्ड बनवाया. इस कार्ड में गौरैया या कोई दूसरी छोटी चिड़िया रह सकती है. शिवभाई ने बताया कि उनके बेटे जयेश चाहते थे कि उनकी शादी का कार्ड इस तरह का होना चाहिए, जिसे लोग दोबरा इस्तेमाल कर सकें.

#Bhavnagar's Shivabhai Gohil made sure that his son's #wedding invitations are used after the ceremony

He designed Unique #WeddingCard that can be turned into #BirdShelter.

Birds can make their nest inside this card and live in it

Worth Emulating ! #Gujarat #gujarati pic.twitter.com/hXwjVXA6t6

— Srikanth Matrubai (@SrikantMatrubai) December 3, 2021