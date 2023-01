Traffic के बीच चलती कार की छत पर 'शराब पार्टी', छलकते जाम का वीडियो वायरल!

Drink In Traffic On Car Roof: अभी सिर्फ दो दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें दो लड़कों ने कार पर ऐसा स्टंट किया जो शायद उनकी जान के लिए घातक था. लेकिन इस मामले में पुलिस का कोई एक्शन सामने नहीं आया. इसी बीच कुछ ऐसा ही मामला गुरुग्राम से सामने आया है जहां आरोप है कि एक शख्स कार की छत पर खुलेआम शराब पी रहा है.

'ऐसा सिर्फ गुड़गांव में'

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. उसमें कैप्शन में लिखा कि ऐसा सिर्फ गुड़गांव में हो सकता है इसमें दिख रहा है ट्रैफिक के बीच कुछ गाड़ियां फंसी हुई है और धीरे-धीरे चल रही हैं. इसी बीच एक लड़का कार की छत के ऊपर बैठा हुआ है. हैरानी की बात यह रही कि वह वहां कथित तौर पर शराब पी रहा है.

अगल-बगल काफी ट्रैफिक

वीडियो में दिख रहा है कि उसके सामने गिलास रखे हुए हैं और उस गिलास में शराब जैसी चीज रखी हुई है. वह गाड़ी धीरे धीरे चल भी रही है और उसके अगल-बगल काफी ट्रैफिक दिख रहा है. ऐसा लग रहा है वह शख्स पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है. उसके आसपास के लोग उसे देखकर हैरान हैं. इसी बीच किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया.

यह वीडियो वायरल हुआ

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है इस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया और क्या वाकई में वो शराब ही था. लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है उसके गिलास में शराब जैसी चीज है. फिलहाल यह वीडियो वायरल हुआ है लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

This can only happen in Gurgaon. pic.twitter.com/SMLBDB0bjl

— Ravi Handa (@ravihanda) January 7, 2023