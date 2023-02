Amazon से कस्टमर ने मंगवाया 12,000 का टूथब्रश, बदले में आया चाट मसाला; फिर हुआ ऐसा

Amazon Customer Fraud: ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में हम कई चीजें ऑर्डर करते हैं. कपड़ों-गहनों से लेकर किराने के सामान तक, कई चीजें मिनटों में हमारे घरों में पहुंचाई जा सकती हैं. हालांकि, हमें कभी-कभी गलत प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं. हाल ही में, एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने अमेजन से इलेक्ट्रिक टूथब्रश मंगवाया लेकिन इसके बदले उसे मसाला बॉक्स मिल गया.

महंगे टूथब्रश की जगह आई ऐसी चीज

ट्विटर यूजर @badassflowerbby के मुताबिक, उसकी मां ने महंगे टूथब्रश के लिए कैश ऑन डिलीवरी का भुगतान किया था. उसने ऐसे दुकानदार को चुना जो इस आइटम पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा था. यूजर की मां ने बॉक्स के लिए भुगतान नहीं किया क्योंकि जब ऑर्डर आया तो उसे महसूस हुआ कि डिब्बे के अंदर कुछ और ही है. इसलिए जब उन्होंने पैकेट खोला, तो उन्हें अंदर MDH चाट मसाला के चार डिब्बे मिले.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "डियर अमेजन, आपने उस विक्रेता को क्यों नहीं हटाया जो एक साल से अधिक समय से खरीदारों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है? मेरी मां ने ₹12,000 का एक ओरल-बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश ऑर्डर किया, और इसके बदले उन्हें MDH चाट मसाला के 4 बॉक्स मिले. पता चला विक्रेता MEPLTD ने जनवरी 2022 से अब तक दर्जनों ग्राहकों के साथ ऐसा किया है."

Dear @amazonIN, why haven’t you removed a seller who’s been scamming buyers for over a year? My mom ordered an Oral-B electric toothbrush worth ₹12k, and received 4 boxes of MDH Chat Masala instead! Turns out seller MEPLTD has done this to dozens of customers since Jan 2022. pic.twitter.com/vvgf1apA38

— N (@badassflowerbby) February 12, 2023