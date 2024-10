स्टारशिप रॉकेट जहां से उड़ा, वहीं आकर खुद ही हुआ फिक्स; एलन मस्क से ये क्या बोल गए Anand Mahindra?

Anand Mahindra Elon Musk Starship Rocket: महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एलन मस्क के स्टारशिप रॉकेट का निचला हिस्सा वापस लॉन्च टावर के पास आ रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह रॉकेट अपनी पांचवीं उड़ान के दौरान एक विशाल जोड़ी यांत्रिक हथियारों में फंस गया था. आनंद महिंद्रा ने एलन मस्क की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत बड़े जोखिम लेते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "@elonmusk मैं अपना टिकट कहां से खरीद सकता हूं?"

आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट करके लिखी ऐसी बात

आनंद महिंद्रा ने एक पोस्ट में लिखा, "और इस रविवार, मैं अपने सोफे पर बैठकर खुश हूं, इसका मतलब है कि मुझे इतिहास बनते हुए देखने का मौका मिलेगा. यह प्रयोग शायद वह महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है जब अंतरिक्ष यात्रा को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा और यह रेगुलर हो जाएगा. मैं अपना टिकट कहां से खरीद सकता हूं @elonmusk?" ये कमेंट्स स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट के रविवार को कामयाब होने के बाद आई. स्पेसएक्स के इंजीनियरों ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि रॉकेट सुरक्षित लैंड हुआ. टेस्ला के मालिक ने एक पोस्ट में लिखा, "स्टारशिप रॉकेट बूस्टर को टावर ने कैच कर लिया."

And this Sunday, I’m happy to be a couch potato, if it means that I get to watch history being made.

This experiment may just be the critical moment when space travel was democratised and made routine.

Where can I buy my ticket, @elonmusk ?

pic.twitter.com/yruGSwL2Y4

— anand mahindra (@anandmahindra) October 13, 2024