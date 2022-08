Anand Mahindra: प्रकृति के साथ की छेड़छाड़ तो होगा यही हाल! आनंद महिंद्रा ने शेयर किया जोरदार वीडियो

Social Media Viral Video: आनंद महिंद्रा बिजनेस करने के तरीके के साथ-साथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर (Sense Of Humour) के लिए भी जाने जाते हैं. महिंद्रा के मोटिवेशनल ट्वीट्स और कमेंट सेक्शन में उनके फैंस को दिए गए जवाब चर्चा का विषय बन जाते हैं. हाल ही में आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर सबने बड़ी सीख ली होगी. लोग महिंद्रा को अपना आइडल मानते हैं और बहुत बार आनंद महिंद्रा लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं.

महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो

महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर कर कैप्शन (Caption) में लिखा है कि यदि आप पेड़ काटते हैं, तो वो आपके इस काम पर चुप नहीं बैठेंगे. इस वीडियो के पीछे एक बहुत सुंदर मैसेज (Message) भी छिपा हुआ है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

If you cut down trees, they won’t take it lying down pic.twitter.com/TekNZiQSTF

