ऑफिस के बॉस और मैनेजर्स के लिए आनंद महिंद्रा ने दिया ऐसा मैसेज, पढ़कर गदगद हो जाएंगे एम्प्लाई

Anand Mahindra Monday Motivation: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा हर सप्ताह सोमवार को मंडे मोटिवेशन का कोई न कोई पोस्ट शेयर करते हैं और इस बार उन्होंने एकता को लेकर अपने फैन्स के साथ एक अद्भुत वीडियो शेयर किया है. अपने काम-काज में बिजी होने के बावजूद बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों को प्रेरित करने के लिए कभी भी कसर नहीं छोड़ते. फिलहाल, आनंद महिंद्रा ने पक्षियों का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पक्षी मिलकर उड़ रहे हैं. इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम भी आसमान छू सकते हैं.

आनंद महिंद्रा ने मंडे मोटिवेशन में क्या लिखा?

आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. जैसे पक्षी मिलकर उड़ते हैं, वैसे ही हमें भी मिलकर काम करना चाहिए. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "अकेले उड़ना और आसमान में ऊंची उड़ान भरना रोमांचकारी हो सकता है. लेकिन एक साथ उड़ान भरने में भी उतना ही जादू और शक्ति है, जितना एक टीम के रूप में." मंडे मोटिवेशन में आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसे अब तक 31 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Flying solo and soaring high in the skies can be exhilarating.

But there is as much magic—and power—in flying together, as a Team….#MondayMotivation#TogetherWeRisepic.twitter.com/ARVcoEJtwM

— anand mahindra (@anandmahindra) October 7, 2024