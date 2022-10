Indian Army: फौजी रहे 100 साल के मेजर स्वामी का वीडियो देख लोगों के खड़े हुए रोंगटे, महिंद्रा ने शेयर किया वायरल Video

Trending On Twitter: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ट्विटर (Twitter) पर काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं. बहुत से लोग महिंद्रा से इंस्पायर (Inspire) होते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं. ऐसे में आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो लोगों के दिल को छू रहा है. इस वीडियो में सब मेजर स्वामी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व ड्रिल प्रशिक्षक (Ex Drill Instructor) को देखा जा सकता है.

रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

इस वीडियो में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy) के पूर्व ड्रिल प्रशिक्षक सब मेजर स्वामी को उनके 100वें जन्मदिन पर सम्मानित किया जा रहा है. आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को अपना मंडे मोटिवेशन (Monday Motivation) बताया. पहले आप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को जरूर देखें...

“Sub Major Swamy, ex Drill Instructor of the National Defence Academy being felicitated on his 100th birthday. He Instructed 7 Indian Army Generals” Army as well as Indian tradition of enduring respect for our Gurus. I had goosebumps when he saluted.This is my #MondayMotivation pic.twitter.com/Oa6gLkjjNR

— anand mahindra (@anandmahindra) October 3, 2022