Anand Mahindra ने शेयर कर दिया ऐसा वीडियो, डिप्रेशन में बैठा शख्स भी खुशी से उठ खड़ा हो जाए

Anand Mahindra Monday Motivation: मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर हमेशा कुछ न कुछ नया शेयर करते रहते हैं. इस बार उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में एक छोटा बच्चा वेटलिफ्टिंग करते हुए दिख रहा है. बच्चे की यह एक्टिंग इतनी मजेदार है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक बोझ उठा सकते हैं. अगर वह यह कर सकता है. आप भी कर सकते हैं. #Mondaymotivation" महिंद्रा के इस कैप्शन ने लोगों को काफी पसंद आया.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में मजे से सो रहा था यात्री, अचानक सीट पर सांप रेंगता हुआ आया और फिर; Video हुआ वायरल

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया दिल छू लेने वाला पोस्ट

आनंद महिंद्रा ने अपने ऑफिशियल एक्स पोस्ट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक छोटा बच्चा वेटलिफ्टिंग की कोशिश कर रहा है. वह कुछ ऐसी एक्टिंग कर रहा है, जैसा ओलंपिक गेम्स में असल में खिलाड़ी करते हैं. उसे देखकर सभी हैरान रह गए. इस वीडियो को शेयर करते हुए बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में एक ऐसी लाइन लिखी जिसे पढ़कर डिप्रेशन में बैठा आदमी खुशी से उठ खड़ा हो जाए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक बोझ उठा सकते हैं. अगर वह यह कर सकता है. आप भी कर सकते हैं. #Mondaymotivation" इस पोस्ट पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

You can lift burdens far greater than you think you can.

If he can do it… you can too#MondayMotivation pic.twitter.com/2NVWnM4JOm

— anand mahindra (@anandmahindra) September 23, 2024