ट्रेन में मजे से सो रहा था यात्री, अचानक सीट पर सांप रेंगता हुआ आया और फिर; Video हुआ वायरल

Snake In Garib Rath Train: जबलपुर-मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में एक सांप घूम रहा था. जैसे ही यात्रियों ने इस बारे में पता चला तो वो बेहद ही हैरान रह गए. रविवार को एक यात्री ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो आग की तरह फैल गया. वीडियो में सांप को सीटों के बीच की रेलिंग पर घूमते और एसी डक्ट तक पहुंचने की कोशिश करते देखा जा सकता है. सांप को कोच G3 के ऊपरी बर्थ (23) पर देखा गया जब ट्रेन कसारा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी.

ट्रेन के अंदर ही निकल आया सांप

जबलपुर-मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में एक सांप घूम रहा था, यात्री तो डर ही गए थे. रविवार को एक यात्री ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो गया. जैसे ही सांप मिला, बर्थ पर मौजूद यात्री ने अलार्म बजाया, जिसके बाद कोच के अंदर अराजक स्थिति पैदा हो गई. यात्रियों में से एक ने तेजी से सांप का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो जल्द ही वायरल हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोच में सांप दिखाई देने के बाद यात्रियों को दूसरे कोच में ट्रांसफर कर दिया गया और उस कोच को बंद कर दिया गया.

A snake was found on a Mumbai-bound Garibrath near Kasara station.

Upon receiving information, administration immediately vacated the coach and detached it from the train.

Necessary steps were taken to address the situation. pic.twitter.com/ZRfusWAeTh

