Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा का एक और ट्वीट देख लोगों ने दिया गजब का रिएक्शन, वायरल हुआ वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा के एक ट्वीट (Tweet) ने लोगों को दिमाग पर खासा जोर डालने के लिए मजबूर कर दिया है. दरअसल आनंद महिंद्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक गजब का दिल दहला देने वाला वीडियो (Trending Video) पोस्ट किया है. इस वीडियो में दिख रहे शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर आप भी किस्मत (Luck) पर भरोसा करने लग जाएंगे. महज 30 सेकेंड के इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है...

वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

इस वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा हुआ है कि मैं इस वीकेंड बिताने के लिए यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रह्मांड (Universe) इस आदमी को क्या संदेश भेज रहा था. अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या सोचते? पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

I’m going to spend the weekend trying to figure out what message the Universe was sending this man. What would you be thinking if you were him? pic.twitter.com/U55PDCZPry

— anand mahindra (@anandmahindra) August 5, 2022