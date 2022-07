Mahindra: ट्विटर यूजर ने जब आनंद महिंद्रा से पूछा- क्या आप NRI हैं, जवाब जानकर होगा गर्व

Answer Of Anand Mahindra: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर काफी एक्टिव रहते हैं. कई बार उनका सेंस ऑफ ह्यूमर यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर देता है. अक्सर वो अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ना कुछ मजेदार या इंस्पिरेशनल शेयर करते रहते हैं. इतना ही नहीं वो अपने पोस्ट पर आए कमेंट्स पर भी जवाब देते हैं. ऐसा ही एक जवाब इंटरनेट (Internet) पर छाया हुआ है और कई लोगों का दिल भी जीत रहा है. एक ट्विटर यूजर के सवाल का बड़ा ही प्यारा सा जवाब देकर उन्होंने भारतीय होने के गर्व को जाहिर किया.

पोस्ट की थी एक फोटो

हाल ही में महिंद्रा अपने परिवार के साथ Manhattan गए थे. उन्होंने यहां की एक फोटो भी ट्विटर पर पोस्ट की थी. इस तस्वीर में Manhattan के खूबसूरत मौसम को देखा जा सकता है. इस फोटो पर एक यूजर ने कमेंट (Comment) कर पूछ लिया कि क्या आप NRI हैं. इस पर जो जवाब आया वो वाकई में भारतीयों (Indians) का सीना चौड़ा कर देने वाला था. पहले आप भी ट्विटर पर पोस्ट (Post) की गई इस तस्वीर को जरूर देखें...

खुद को बताया एचआरआई

इस सवाल के जवाब में महिंद्रा ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क (New York) में अपने परिवार के साथ घूमने आया हूं. मैं तो एक एचआरआई हूं. हार्ट (हमेशा) रेजिडेंट इन इंडिया यानी जिसका दिल हमेशा भारत में रहता है. आनंद महिंद्रा का ये जवाब सोशल मीडिया (Social Media) पर छाया हुआ है. बहुत से लोग आनंद महिंद्रा के इस जवाब की तारीफ करते दिखाई दिए. चार हजार से ज्यादा लोग इस जवाब को लाइक (Like) कर चुके हैं.

Just visiting family in New York. So am an HRI. Heart (always) resident in India…. https://t.co/ydzwTux9vr

— anand mahindra (@anandmahindra) July 5, 2022