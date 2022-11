एक तस्वीर देखकर क्यों निराश हो गए आनंद महिंद्रा, बताया- फोन नीचे रख दिया

What is Post Texting World: भारत के दिग्गज बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और कई लोगों का हौंसला बढ़ाते रहते हैं. कई बार वे खुद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद भी करते नजर आए हैं. लेकिन कई बार वे संदेश भी देने की कोशिश करते हैं. इसी कड़ी में उनका यह ट्वीट आया है जिसके जरिए उन्होंने एक निराशा व्यक्त की है और लोगों को चेतावनी भी दी है.

यह ट्वीट करने फोन नीचे रख दिया!

दरअसल, उन्होंने ट्विटर पर एक कार्टून शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि यह एक गंभीर रूप से निराशाजनक कार्टून है. लेकिन इसने मुझे फोन नीचे रखने को मजबूर कर दिया है. यह ट्वीट करने के बाद मैंने यह फैसला किया है कि अपना फोन नीचे रख दूंगा. उन्होंने यह भी लिखा कि सुनिश्चित करें कि रविवार को गर्दन सीधी रहे और सिर को ऊपर करके दिन बिताया जाए.

कैप्शन में लिखा कि निराश हूं

इस कैप्शन से पूरी बात शायद नहीं समझ आए गई लेकिन तस्वीर देखने के बाद पूरी बात समझ आ जाएगी. असल में इस तस्वीर में एक कार्टून बना हुआ दिख रहा है जिसमें एक नर्सिंग होम की तस्वीर दिखाई गई और इसमें तीन बुजुर्ग लोग झुके हुए अपने खाली हाथों को ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है. लेकिन उनके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि खाली हाथ हैं.

क्या संसद छिपा है इस कार्टून में?

असल में इस कार्टून के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि हम मोबाइल और लैपटॉप में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारी शरीर झुक गई और कभी हम गर्दन उठाने की भी कोशिश नहीं करते हैं. अगर ऐसा ही रहा तो हम जब नर्सिंग होम में जाएंगे तो वहां इस हालत में होंगे. फिलहाल उनका यह पोस्ट वायरल हो रहा है.

That’s a seriously depressing cartoon. But it’s made me decide to put down the phone (after tweeting this!) and ensure that my Sunday is spent with my neck straight and my head up… pic.twitter.com/seEdiAhQAC

— anand mahindra (@anandmahindra) November 27, 2022