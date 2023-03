पियानो की धुन सुनकर कुत्ते को आने लगी नींद, Anand Mahindra ने वीडियो शेयर कर लिखी ये बात

क्या आपने इस पियानो की धुन सुनी?

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता जो एक महिला के गोद में बैठा हुआ है और वह महिला अपने दोनों ही हाथों से पियानो बजा रही है. आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो शेयर किया उसमें आप एक पालतू कुत्ते को महिला की गोद में बैठे हुए देख सकते हैं. वह पियानो बजा रही है और उसका प्यारा दोस्त इसके हर पल का आनंद ले रहा है. यह आप उनके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा, "कोई रास्ता नहीं है कि आपकी शाम बिना म्यूजिक के हो." पूरा वीडियो देखने के बाद आपको मदहोशी आने लगेगी.

There is no way your evenings should be without some music in them… pic.twitter.com/Op6Yfbxm34

— anand mahindra (@anandmahindra) March 1, 2023