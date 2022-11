Dubai में बनी नई 'हिंदू मंदिर' देखकर गदगद हुए Anand Mahindra, ट्वीट कर लिखी ये बात

Ram Temple In Dubai: पिछले महीने की शुरुआत में बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपनी अगली यात्रा दुबई में नवनिर्मित हिंदू मंदिर के दर्शन करने का वादा किया था. उन्होंने 5 अक्टूबर को हिंदू मंदिर के दौरे को साझा करते हुए ट्वीट किया और लिखा, 'मुझे लगता है कि इस भव्य मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया जा चुका है. शुभ समय. दुबई की अपनी अगली यात्रा पर इसे देखना सुनिश्चित करूंगा.' इसके बाद उन्होंने यह साझा करने के लिए कि उन्होंने हिंदू मंदिर विजिट किया और अपनी एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने यह भी साझा किया कि दुबई के जेबेल अली के मंदिर में साईं बाबा की एक मूर्ति है.

आनंद महिंद्रा ने मंदिर पहुंचकर अपना वादा किया पूरा

जैसा कि आप पहले वीडियो में देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और मां सीता की मूर्ति हैं. इसके अलावा, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की बेहद ही सुंदर मूर्ति है. साथ ही, राधे-कृष्ण और भगवान शंकर की मूर्ति और शिवलिंग भी है. इतना ही नहीं, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने यह भी बताया कि इस मंदिर में साईं भगवान की भी मूर्ति मौजूद है. ब्रह्म देवता की मूर्ति भी इस मंदिर में हैं. मंदिर देखने में बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही हैं.

I believe this magnificent Temple was formally inaugurated today. Auspicious timing. Will make sure to visit it on my next trip to Dubai… pic.twitter.com/F5IewLo1ns

— anand mahindra (@anandmahindra) October 5, 2022