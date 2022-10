Anand Mahindra: महिंद्रा ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर कही बड़ी बात, लिस्ट शेयर कर बताई भारत की रैंक

Countries With Top Universities: आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया ये ट्वीट वाकई में भारत के भविष्य के लिए चिंता का विषय है. इस ट्वीट में महिंद्रा ने 500 टॉप यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट शेयर की है जिनमें कई देशों के नाम शामिल हैं. इसमें भारत (India) काफी पीछे दिखाई दे रहा है. भारत की कुछ ही यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई हैं.

अमेरिका ने किया टॉप

इस लिस्ट के मुताबिक टॉप 500 यूनिवर्सिटी में 87 यूनिवर्सिटी तो अमेरिका (America) की हैं. इसकी वजह से अमेरिका इस लिस्ट को टॉप करता है. इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्रिटेन (Britain) की 49 और तीसरे नंबर पर जर्मनी (Germany) की 37 यूनिवर्सिटी शामिल हैं. चौथी और पांचवीं रैंक हासिल करने वाले देश ऑस्ट्रेलिया (Australia) और चीन (China) हैं जिनकी 26 यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल हैं.

Ultimately, I believe the long term consistency of a country’s innovative capacity and its growth in productivity is linked to the number and quality of its centres of higher learning. We need to move up on this list… https://t.co/BbwRIWPTOu

— anand mahindra (@anandmahindra) October 8, 2022