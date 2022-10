Viral: आनंद महिंद्रा ने दिखाई Mahindra की ताकत, वीडियो देख फैंस ने बांधे तारीफों के पुल!

Social Media Trending Video: आनंद महिंद्रा ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसे देख आप भी किस्मत (Luck) पर भरोसा करने लग जाएंगे. इतना ही नहीं इस वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान (Surprise) रह गए और तारीफों के पुल बांधते दिखाई दिए. अक्सर आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया कंटेंट (Content) खूब व्यूज बटोरता है.

गाड़ी पर गिरा भारी पत्थर

इस वीडियो में आपको पहाड़ी इलाका दिख रहा होगा. यहां से गुजरती महिंद्रा वाहन (Mahindra) पर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है. लेकिन उसके बाद भी कोई दुर्घटना (Accident) नहीं होती है. पत्थर गिरने के बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Oh my God…The people in that car were blessed. Why on earth were they driving in that route? Was there no warning issued? https://t.co/5L2s973S5w

