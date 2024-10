PhD स्कॉलर सड़कों पर फूड स्टॉल लगा कर रहा कमाई, आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर कही ऐसी बात

Anand Mahindra tweet: आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं. इसके साथ वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. ज्यादातर वायरल और ट्रेंड के साथ उस छात्रों की सराहना करते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से कमाई कर रहा है ऐसा ही एक छात्र का वीडियो अपने एक्स पर डालते हैं, जो चेन्नई में पढ़ाई कर रहा है और साथ ही फूड स्टॉल चला रहा है. इस छात्र का वीडियो सितंबर में एक अमेरिकी व्लॉगर द्वारा वायरल हुआ था, जिसमें उसने अपने संघर्ष और मेहनत को साझा किया. महिंद्रा ने इस छात्र की कड़ी मेहनत और सफलता की कहानी को सराहा, यह दिखाते हुए कि किस तरह वह पढ़ाई के साथ-साथ अपने खुद के व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रहा है. उनकी ये तारीफें न केवल उस छात्र को बल्कि अन्य मेहनत करने वालों को भी प्रेरित करती हैं.

आनंद महिंद्रा ने क्या कहा

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है, आनंद महिन्‍द्रा इस वीडियो से काफी प्रभावित दिखे. उन्होंने इस वीडियो को अपने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि, यह वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुई थी. इस वीडियो को एक अमेरिकी व्लॅागर ने PhD स्टूडेंट को पार्ट-टाइम फूड स्टॉल लगाते हुए पाया. हालांकि, आनंद महिन्‍द्रा को सबसे अहम बात यह लगी कि जब PhD स्टूडेंट अपना फोन उठाता है तो व्लॉगर को लगाता है कि वह अपने स्टॅाल को सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता है. लेकिन इसका उल्टा हुआ. उन्होंने अपना PhD की डिग्री निकालकर व्लॉगर को दिखाने लगाता है. इसके बाद वो वीडियो खूब वायरल होने लगता है.

वायरल वीडियो को कई यूजर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इसमें एक यूजर लिखता है. "वो शायद इसलिए फूड स्टॉल चला रहा है क्या पता सिस्टम ने उसे निराश किया हो". वहीं अन्य यूजर लिखते हैं. "ऐसे पढ़े लिखे का ये हाल हो तो सोचो हम लोगों का क्या होगा."

This clip went viral a while ago.

An American vlogger discovers a Ph.D candidate running a food stall, part-time.

What struck me as truly special, however, was the end, when he picks up his phone & the vlogger thinks he’s going to show him social media mentions of his… pic.twitter.com/e9zMizTJwG

— anand mahindra (@anandmahindra) October 4, 2024