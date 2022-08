Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा के इस ट्विटर पोस्ट को देख लोग रह गए दंग, कैप्शन के जरिए कही बड़ी बात

Social Media Trending: आनंद महिंद्रा बिजनेस करने के तरीके के साथ-साथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं. अक्सर उनके मोटिवेशनल ट्वीट्स और कमेंट सेक्शन में उनके फैंस को दिए गए जवाब सुर्खियां बटोरते रहते हैं. हाल ही में आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर सबने बड़ी सीख ली होगी. कई लोग महिंद्रा को अपना आइडल (Idol) मानते हैं और बहुत बार आनंद महिंद्रा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं. कई बार उन्हें ट्विटर से ही लोगों की मदद करते हुए देखा गया है.

आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ बर्फ के पुतलों की फोटो (Trending) शेयर की है. इनमें से कुछ पुतले पिघल चुके हैं और कुछ कुर्सियों पर बैठे हुए हैं. इसे इटली (Italy) के किसी स्कल्पटर द्वारा डिजाइन किया हुआ बताया जा रहा है. पहले आप भी इस वायरल फोटो (Viral Photo) को जरूर देखें...

Powerful image. Perfect for Sunday reflection. Make the most of your time on the planet… it’s only a short trip.. pic.twitter.com/yE5UbbiFTC

— anand mahindra (@anandmahindra) July 31, 2022