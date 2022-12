बेटी को आया Anxiety अटैक, मां को फोनकर करके बुलाया तो उन्होंने किया चौंकाने वाला काम

Anxiety Attack Viral Video: आज के दौर में कई ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं, जिनका सामना करने के लिए अपने लोगों का साथ होना बेहद जरूरी है. कई लोगों को अकेलापन खाने लगता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अंधेरे में घबराते हैं. हालांकि, कई वजहों से लोगों एंग्जायटी की समस्या होने लगती है. डर-घबराहट और अकेलेपन की वजह से लोगों के मन में उल्टे-सीधे ख्याल आने लगते हैं. यदि एंग्जायटी से जूझने वाले व्यक्ति के पास कोई अपना हो तो वह ऐसी बीमारियों से लड़ सकता है. कुछ ऐसा ही एक लड़की के साथ हुआ, जब उसे अचानक एंग्जायटी अटैक आया.

बेटी की मदद के लिए मां ने किया ऐसा काम

घर के गैराज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. इस वीडियो को ट्विटर पर @TansuYegen नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की को अचानक एंग्जायटी अटैक पड़ता है और वह घबराकर अपनी मां को फोन करती है. जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं, कुछ ऐसा ही इस वीडियो में भी देखने को मिला, जब उसकी मां तुरंत वहां पर पहुंचती है. उसने देखा कि बेटी बारिश में सड़क किनारे जमीन पर लेटी हुई है और वह बेटी को राहत महसूस कराने के लिए खुद भी बारिश में लेट गई. एक मां और बेटी की जोड़ी ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया.

वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे- वाह क्या बात है

ट्विटर यूजर Tansu Yegen ने अपने अकाउंट पर वीडियो शेयर किया और बताया कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मां ने एंग्जायटी अटैक से अपनी बेटी की मदद की. वीडियो में, एक लड़की गैराज के सामने कंक्रीट पर लेटी हुई है, तभी एक काले रंग की कार मौके पर पहुंचती है. मां बिना किसी सवाल के बेटी के साथ खुद भी कंक्रीट पर लेट जाती है. मां और बेटी दोनों बारिश में लेट गईं. मां ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे शांत कराया.

देखें वीडियो-

The girl in blue was experiencing anxiety. She called her mother, who arrived to find her laying in the rain on the driveway. Instead of becoming enraged, she sits down, takes her daughter's hand, and lies with him until her anxiety subsides pic.twitter.com/pMq9Wk7yN4

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) December 25, 2022