कैंसर के मरीज की हेयर कटिंग कर रहा था नाई, रोता हुआ देखकर किया ऐसा चौंकाने वाला काम

Cancer Patient Hair Cutting: कुछ लोगों का दिल बेहद ही कमजोर होता है, क्योंकि वह छोटी-छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं. जबकि, कुछ ऐसे कठोर दिल के होते हैं कि कई परेशानियों के बावजूद भी चेहरे पर स्माइल लेकर घूमते रहते हैं. अगर किसी के भीतर इंसानियत होती है तो वह तुरंत दिखलाने में पीछे नहीं हटता. सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो मौजूद हैं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. उनमें से ही एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कैंसर की मरीज अपनी सिर को मुंडवाने के लिए आती है. इस दौरान वह बेहद ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है. इस दौरान हेयर स्टाइलिस्ट ने ऐसी चीज की, जिसे देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे.

कैंसर महिला के सपोर्ट में किया ऐसा

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला अपने सिर को मुंडवाने के लिए बार्बर शॉप में आई और कुर्सी पर बैठ गई. जैसे ही हेयर स्टाइलिस्ट ने ट्रिमर के जरिए उसके सिर पर बालों को हटाने लगा तो वह फफक-फफक कर रो पड़ी. कैंसर की मरीज महिला जब रो रही थी तो हेयर स्टाइलिश बार-बार उसके सिर को चूम पर दिलाशा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. हेड शेव करवाते वक्त महिला का रोना रुक ही नहीं रहा था. इस दौरान बार्बर भी बेहद ही इमोशनल हो गया और उसने वह किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता.

No one fights alone!

He shaves off his own hair in solidarity with a cancer patient. pic.twitter.com/1sjLKKjnHO

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) January 15, 2023