खूबसूरत Delivery Girl को देखकर हर कोई घूरने लगा, Zomato के CEO बोले- अरे! हमारा इससे कोई...

Zomato Delivery Girl: सोशल मीडिया लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने और अपनी बात रखने का एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका है. हालांकि, यह एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है. सोशल मीडिया ने लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हाल ही में, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की इंदौर शहर में यामाहा R15 मोटरसाइकिल चला रही थी और उसके हाथ में जोमैटो डिलीवरी बैग था. इस वीडियो को एक प्लेटफॉर्म पर राजीव मेहता नाम के यूजर ने शेयर किया है. जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जब वह लड़की बाइक चला रही थी तो उसके आस-पास के लोग उसे ही घूर रहे थे.

जोमैटो गर्ल ने मचाई इंटरनेट पर सनसनी

एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जिसमें एक लड़की को जोमैटो-ब्रांडेड जर्सी और हाफ जींस पहने हुए यामाहा आर15 की सवारी करते हुए दिखाया गया है. उसके भूरे बाल हैं, वह चश्मा पहनी हुई है और अपनी बाइक पर जोमैटो का बैग कंधे पर लटका रखी है. वीडियो में, वह ट्रैफिक में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती हुई दिखाई देती है. लोग उसे ही घूर रहे होते हैं. हालांकि, जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट सही नहीं है. लड़की की कंपनी के लिए काम करने की कोई भी जानकारी नहीं है. वीडियो को कई लाइक्स मिले और कमेंट्स के साथ 1.1 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

Hey! We had absolutely nothing to do with this.

We don’t endorse helmet-less biking. Also, we don’t have a “Indore Marketing Head”.

This seems to be someone just “free-riding” on our brand. Having said that, there’s nothing wrong with women delivering food - we have hundreds… https://t.co/xxNPU7vU8L

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) October 17, 2023