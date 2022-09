Garba at Airport: एयरपोर्ट पर गरबा खेल रहे थे कर्मचारी..अचानक यात्रियों ने किया कमाल, वीडियो वायरल

Staff and Travellers Performing Garba: इस समय देशभर में गरबा डांस की धूम मची हुई है. कोई स्विमिंग पूल में गरबा कर रहा है तो कोई मुंबई लोकल ट्रेन में कर रहा है. कोरोना महामारी के बाद लोग जिस तरह त्योहारों में बढ़चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वह देखने में अच्छा लग रहा है. इसी कड़ी में बेंगलुरु एयरपोर्ट से भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ स्टाफ के लोग गरबा खेल रहे थे तभी वहां भारी संख्या में यात्री भी पहुंच गए. इसके बाद तो कमाल हो गया.

बेंगलुरु एयरपोर्ट में गरबा का कार्यक्रम था

दरअसल, बेंगलुरु एयरपोर्ट की गरबा कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें और वीडियोज सामने आए हैं. इनमें दिख रहा है कि कैसे यात्रियों ने वहां गरबा कार्यक्रम में कमाल कर दिया. जब बेंगलुरु एयरपोर्ट में गरबा का कार्यक्रम था और वहां के स्टाफ के लोग ही इसमें शामिल थे. लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता गया वहां लोगों की संख्या बढ़ती गई.

यात्रियों ने अप्रत्याशित रूप से हिस्सा ले लिया

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह एक बढ़िया समन्वय था. दिव्या नामक इस यूजर ने इस घटना को बेंगलुरू का चरम क्षण बताया. जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने परिसर के अंदर गरबा डांस की व्यवस्था की थी जिसमें यात्रियों ने अप्रत्याशित रूप से हिस्सा ले लिया. यूजर ने लिखा कि बस उन पर भरोसा करो जब वे कहते हैं कि बेंगलुरु में कुछ भी हो सकता है.

फिलहाल यह डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं इस वीडियो पर बेंगलुरु एयरपोर्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रिप्लाई भी आया है जिसमें लिखा गया है कि हमें यह देखकर अच्छा लगा कि यात्रियों ने भी हमारा उत्साह बढ़ाया.

Hello @divyaaarr, thank you for the mention! BLR Airport strives to be a pioneer in providing a great passenger experience. We love it when our passengers admire the effort!

— BLR Airport (@BLRAirport) September 29, 2022