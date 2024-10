ऑफिस से घर जाना हुआ खतरनाक! सिर्फ 30KM के लिए 4 घंटे का सफर, यूजर्स बोले- प्राइवेट प्लेन खरीद लो...

Bengaluru Traffic In Rain: बेंगलुरु अपने ट्रैफिक जाम के लिए मशहूर है, लेकिन थोड़ी बारिश के साथ हालात और भी खराब हो जाते हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में, शहर में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और यात्रा करना एक बड़ा चुनौती बन गया. जबकि बारिश के मौसम में देरी होना आम बात है, एक टेक्नीशियन का अनुभव खास ध्यान आकर्षित करता है, जिसने अपने काम के बाद घर पहुंचने में लगभग चार घंटे बिता दिए.

सुदीप पी नंबियार ने अपने सफर की जानकारी "X" (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर की. उन्होंने बताया कि उन्होंने व्हाइटफील्ड से शाम 5:30 बजे काम खत्म किया और येलहांका के लिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने की उम्मीद की. लेकिन बारिश के कारण ट्रैफिक में फंसकर वह रात 9:30 बजे अपने घर पहुंचे.

अपने अनुभव को शेयर करते हुए नंबियार ने लिखा, “बेंगलुरुxबारिशxट्रैफिक. कल, मैंने शाम 5:30 बजे अपने ऑफिस से निकलकर येलहांका में लगभग 9:30 बजे पहुंचा. यह 30 किलोमीटर के लिए लगभग 4 घंटे का सफर है. परसों यह 3.5 घंटे था. पिछले हफ्ते यह 3 घंटे 15 मिनट लगा. छह महीने पहले यह 1 घंटे 45 मिनट में हो जाता था. हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं! यह कब खत्म होगा?” उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें दिख रहा था कि आमतौर पर 2 घंटे में तय होने वाली यात्रा का अनुमानित समय लगभग 4 घंटे था.

