Viral: 'कर्नाटक है या पाकिस्तान', कन्नड़ नहीं जानता था Swiggy का डिलीवरी बॉय, भड़की मैडम के कमेंट ने इंटरनेट हिला दिया

Bengaluru woman criticises Swiggy: बेंगलुरु की एक महिला ने स्विगी डिलीवरी एजेंट के बारे में टिप्पणी करके सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है. महिला ने शहर में कन्नड़ भाषी डिलीवरी एजेंट नहीं होने के लिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को फटकार लगाते हुए उसकी आलोचना की है. महिला की बातों से कर्नाटक में एक बार फिर भाषाई अस्मिता की बहस छिड़ गई है. अब इस मैटर से एक बार फिर बेंगलोर के स्थानीय लोग सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों में कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता देने की वकालत कर रहे हैं.

एक ऑर्डर की डिलीवरी करने मैडम के पास पहुंचे डिलीवरी बॉय को कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों नहीं आती थी. इसके बाद मैडम ने उसे फटकार लगाई. महिला ने भड़कते हुए कहा, 'न कन्नड़ आती है और अंग्रेजी भी नहीं जानते हो.' इसके बाद बात कर्नाटक और पाकिस्तान (Bengaluru is in Karnataka or Pakistan @Swiggy) तक चली गई. मैडम की टिप्पणी तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. डिलीवरी बॉय से भी सहानुभूति जताई गई. आपको बताते चलें कि 'भाषाई राष्ट्रवाद' की बहस अभी खत्म नहीं हुई है.

कमेंटबाजी का दौर जारी

इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. कुछ लोग महिला की कमेंट को भाषाई या क्षेत्रीय विवाद न बनाने की नसीहत दे रहे हैं, उनका कहना है कि आप जहां काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम वहां की लोकल भाषा का कामचलाऊ समझ तो होनी चाहिए. इसमें कोई बुराई भी नहीं है. टूरिस्ट गाइड को ही देख लीजिए एक साथ दुनियाभर की कई भाषाओं के बारे में बोल और समझ लेते हैं.

दूसरे यूजर ने लिखा- 'कर्नाटक में चल रहे भाषाई तनाव के कारण, रिपोर्टों से पता चला है कि सूरत, लखनऊ और इंदौर में 53 कंपनियों यहां से निकलने का फैसला मन बना चुकी हैं, जिनमें से 14 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं. ऐसा हुआ तो इससे बेंगलुरु पर काफी बुरा असर पड़ सकता है. ऐसी बेइज्जती होगी तो स्टार्टअप कल्चर और ग्लोबल प्रेजेंस का क्या होगा? क्या शहर का टेक हब का दर्जा सुरक्षित रहेगा?

Bengaluru is in Karnataka or Pakistan @Swiggy ?

Your delivery guy is neither speaking nor understanding #kannada ,not even #English. Do you expect us to learn his state language #Hindi in our land?

Stop imposing things on us and make sure your delivery persons know #Kannada. pic.twitter.com/smzQ6Mp7SV

— Rekha (@detached_98) September 12, 2024