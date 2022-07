Trending: गिरगिट की तरह रंग बदलती है ये चिड़िया, इंटरनेट पर VIDEO मचा रहा धमाल

Bird Viral Video: क्या आपने कभी रंग बदलने वाली चिड़िया को देखा है? अगर नहीं तो हम आपको उसकी तस्वीर ही नहीं बल्कि वीडियो भी दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे देखने वाले लोग इसकी एक अनूठी पावर से हैरान हैं. दरअसल उसकी ये अनूठी या अजीबोगरीब पावर उसके पंखों में हैं जिनका रंग वो एकदम गिरगिट की तरह जब चाहे बदल देती है. जैसे गिरगिट अपनी स्किन का कलर बदलने के लिए जाना जाता है, ठीक वैसे ही ये बर्ड रंग बदल रही है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे.

रंग बदलने वाली चिड़िया

इस अनोखी चिड़िया का वीडियो को देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. ये हमिंग बर्ड एक शख्स के हाथ पर बैठी है जो अपना कलर धीरे-धीरे चमकीले गुलाबी रंग में तब्दील होने से पहले गहरे हरे से काले रंग में बदल देती है. ये सभी रंग तब बदलते हैं, जैसे जैसे ये चिड़िया अलग-अलग दिशाओं में अपना सिर घुमाती है. यही वजह है कि जिसने भी इस वीडियो को देखा तो बस देखता ही रह गया.

आप भी देखिए ये वीडियो

The stunning colors of the Anna's hummingbird are iridescence caused by light scattering from nanoscale structures within their feathers.pic.twitter.com/BZzXuFnHag

— Wonder of Science (@wonderofscience) July 21, 2022